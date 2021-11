Toño Mauri confiesa cómo fue regresar a trabajar a un foro de televisión

Ciudad de México.- Toño Mauri confesó cómo fue regresar a los foros de grabación tras superar un doble trasplante de pulmón.

El actor dijo que su retorno a los sets para grabar la serie ‘Mariachis’, ha sido uno de los mejores regalos que ha podido recibir.

Te puede interesar. Toño Mauri regresa a la actuación tras doble trasplante de pulmones

En entrevista para el programa Sale el Sol, Mauri dijo que fue tanta su emoción que sintió nervios de novato al filmar las primeras escenas.

Toño Mauri contento de regresar a trabajar

Muy contento de poder ir regresando a mis actividades normales, de lo que hacía siempre, ahorita ya estoy trabajando, ya estamos en la serie rodándola aquí en Guadalajara, ya me tocó participar, ya hice mis escenas, o sea que ya sentí esa adrenalina que es entrar el foro otra vez, al estudio, y feliz porque son las cosas que yo pensaba que a lo mejor ya no se podían hacer. Primero hacía tiempo que no hacía nada, y luego volverlo a hacer y más en esta serie que es tan importante para mí, fue un día muy especial, al final del día me aplaudieron, me dieron la bienvenida, fue un encuentro increíble, o sea, realmente es volver en serio, volver como es, y volver a actuar te puedo decir que me volvieron a dar nervios, como si fuera la primera vez”, relató.

Te puede interesar: Toño Mauri procura a Miguel Bosé para vacunarse contra el Covid-19

Finalmente, Toño Mauri aseguró que durante su convalecencia platicó mucho con Dios para rogarle que le diera tiempo de concluir los proyectos que tenía pendientes.

“Yo no me quería ir sin todavía terminar algunas cosas que estaban pendientes y le pedía mucho a Dios, le dije ‘dame chance otro ratito, para terminar algunas cosas que quiero hacer’ y, sobre todo, que ahora que me pasan pues doy gracias de esta oportunidad, porque de verdad que si ya no hubiera estado, me hubiera perdido cosas maravillosas”, concluyó.