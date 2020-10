Tom Parker, cantante de 'The Wanted', revela que tiene un tumor cerebral en etapa terminal

IRLANDA.- Tom Parker, integrante de ‘The Wanted’, dio a conocer que le diagnosticaron un tumor cerebral en etapa terminal.

El cantante recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dar la terrible noticia a sus seguidores mientras aclaraba que actualmente está recibiendo tratamiento para el tumor de glioblastoma de grado cuatro.

"Hola chicos, saben que ambos hemos estado callados en las redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué. No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento", escribió Parker. “Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos exponer todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera. Estamos todos absolutamente devastados, pero vamos a luchar contra esto hasta el final. No queremos su tristeza, solo queremos amor y positividad y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles. Va a ser una batalla dura, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencer esto”, escribió el famoso junto a la publicación de una foto con su familia.

Durante una entrevista con OK Magazine, Parker dijo que tuvo dos convulsiones durante el verano, motivo por el que fue hospitalizado.

"Corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: 'Es un tumor cerebral'. Todo lo que pude pensar fue, '¡Maldito infierno!' Estaba en estado de shock", dijo. “Es glioblastoma en etapa cuatro y han dicho que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar solo. Todavía no lo he procesado”, expresó.

Parker co-creó The Wanted en 2009 con sus compañeros Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness y Nathan Sykes. Saltaron a la fama con su canción debut de 2010 "All Time Low", que alcanzó el número 1 en la lista de los 20 mejores sencillos del Reino Unido. Su otro éxito, "Glad You Came", lanzado en 2011 con su segundo álbum "Battleground", alcanzó el número 3 en el Billboard Hot 100. Algunas de las otras canciones populares de la banda incluyen "Heart Vacancy", "Lose My Mind" y "Persiguiendo el sol".

En 2014, la banda hizo una pausa indefinida para perseguir proyectos en solitario.