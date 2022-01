Tom Holland propuso a Sony una película de James Bond

MÉXICO.- En una reciente entrevista, Tom Holland reveló que la adaptación cinematográfica de Uncharted comenzó gracias a una idea suya sobre una historia de origen de James Bond que presentó a Sony, pero que al final fue rechazada.

Fue en sus declaraciones para la revista Total Film que el actor reveló que llevó al estudio su idea sobre una película que explicara el origen de James Bond. En esta película el afamado espía sería joven que se recién inicia en el mundo de espionaje.

“Tuve una reunión, después o durante Spider-Man 2 (Far From Home), con Sony para presentar esta idea de una película joven de Bond que se me ocurrió. Era la historia del origen de James Bond. Realmente no tenía sentido. No funcionó. Era el sueño de un niño pequeño, y no creo que la franquicia de Bond estuvieran particularmente interesada”, contó el actor.