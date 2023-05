Tom Hiddleston y Mark Hamill protagonizarán la adaptación de "La Vida de Chuck" de Stephen King producida por el maestro del horror, Mike Flanagan

CIUDAD DE MÉXICO.- La novela de Stephen King, “La Vida de Chuck” o “The Life of Chuck”, pronto será llevada a la pantalla grande. La adaptación contará con dos grandes estrellas como Tom Hiddleston y Mark Hamill, quienes serán los protagonistas principales. Además, la película será producida y escrita por Mike Flanagan, uno de los máximos exponentes del cine y televisión de horror en los últimos años.

Un relato trepidante y una historia en reversa que desafía las leyes:

La Vida de Chuck es uno de los relatos de “If It Bleeds”, una colección compuesta por cuatro cuentos diferentes. Cada relato es aparentemente inconexo, excepto el segundo, que cuenta la vida de Charles Krantz en reversa. Comienza con su muerte por un tumor cerebral a los 39 años y termina en su niñez en una casa embrujada. El cuento es considerado uno de los más originales de los últimos años de la carrera del escritor, y ha sido bien recibido por los fanáticos, muchos lo eligen como el mejor dentro de la colección.

La adaptación de La Vida de Chuck era esperada considerando el éxito de las historias de King tanto en el cine como la televisión. La trama narrará una historia que desafía el orden cronológico, y se espera que los talentos de Hiddleston, Hamill, Flanagan y Macy produzcan una película impresionante que estará a la altura de la obra original.

Flanagan ha estado detrás de aclamadas producciones como “The Haunting of Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” y “Midnight Mass”, y también ha llevado al cine “Doctor Sleep”, también es el encargado de escribir el guión y de producir, junto a su compañero de varios proyectos, Trevor Macy.

Grandes actores pero también tremendos guionistas se unen al reparto:

La noticia emitida por Deadline, ha causado gran entusiasmo en los fanáticos del escritor y en aquellos que esperan un gran espectáculo en la pantalla grande. Hiddleston y Hamill prometen una actuación espectacular. Por su parte, Flanagan y Macy han demostrado ser una combinación ganadora en producciones anteriores, y se espera que la adaptación supere las expectativas en términos de calidad y entretenimiento.

Aunque no hay una fecha de lanzamiento confirmada para la película, los fanáticos están ansiosos por ver el resultado final. En cuanto a If It Bleeds, la colección está disponible en librerías y plataformas digitales desde abril de 2020.

Una noticia que aviva el entusiasmo de los fans de King:

En resumen, La Vida de Chuck, una de las novelas más originales de Stephen King, será adaptada para la pantalla grande con grandes nombres del cine y televisión de horror como Tom Hiddleston, Mark Hamill y Mike Flanagan. La trama narrará una historia en reversa de la vida de Charles Krantz y se espera que la adaptación sea un gran éxito tanto en la taquilla como en la crítica.

¿De qué trata La Vida de Chuck?

Compuesta de cuatro cuentos diferentes, “If It Bleeds” comienza con otra historia de King que ya fue adaptada, “Mr. Harrigan’s Phone”, para luego dar paso a las tres historias aparentemente inconexas que contarán la vida de “Charles Krantz” en el segundo relato.

La Vida de Chuck está contada en reverso, iniciando con su muerte a los 39 años de un tumor cerebral y terminando con su niñez, supuestamente en una casa embrujada.

El cuento es considerado como uno de los más originales de los más recientes años de la carrera del escritor, y ha sido muy bien recibido por parte de los fanáticos, muchos eligiéndolo como el mejor dentro de la pequeña colección, por lo que era de esperarse que lo eligieran para hacer una adaptación considerando el éxito de las historias de King tanto en el cine como en la tv.

