Tom & Jerry regresan a la televisión con su nueva película

CIUDAD DE MÉXICO.- A más de 80 años de haberse creado, la pareja de animación más famosa de la televisión llega a la pantalla grande con su nuevo filme “Tom & Jerry”.

De acuerdo a lo publicado por El Heraldo, esta nueva película es una producción híbrida en la que se mezclan los dibujos animados con la realidad y será protagonizada por Chloë Grace Moretz y Michael Peña.

La cinta fue dirigida por Tim Story, quien revivirá la rivalidad entre los protagonistas animados, cuando Jerry se muda a uno de los hoteles más lujos de Nueva York, donde se llevará a cabo “la boda del año” y obliga al planificador de eventos a contratar a Tom para que se deshaga del ratán antes del evento.

Pero como es de esperarse, la guerra entre Tom y Jerry amenazará no sólo con destruir la carrera del planificador de bodas, sino las instalaciones del hotel; por si fuera poco, surgirá un problema aún mayor: Un malvado miembro del personal conspirará en contra de los tres.

Si de humor se trata, Tom y Jerry, con ese estilo de comedia física exagerada, trasciende en el tiempo. Lo que hicimos para este filme fue tomar a esta pareja histórica y ubicarlos en un escenario mucho más grande, ahora con humanos reales”, declaró Tim Story para un medio de comunicación.

De acuerdo a los datos publicados en los medios, la película de Tom y Jerry se estrenará el próximo 26 de febrero en las salas de cine de Estados Unidos y en algunas plataformas digitales.

En la parte de la música participarán los reguetoneros Nicky Jam y Ozuna.



La creación de Tom y Jerry

La histpria de los personajes publicada en Insternet refiere a que a finales de 1939, William Hanna y Joseph Barbera eran parte de la unidad de Rudolf Ising en el estudio de animación de MGM y fueron designados para dirigir cortometrajes; su primer trabajo fue el titulado “Puss Gets the Boot”.

Fue estrenado en 1940 y la trama se centra en “Jasper”, un gato gris que intenta atrapar a un anónimo roedor de color café y estuvo tan bien realizado que al año siguiente fue nominado a un premio Óscar como “Mmejor Cortometraje Animado”, pero el premio lo obtuvo otro dibujo animado de MGM llamado “The Milky Way”.

Después de dudar sobre si se seguiría haciendo o no, cortometrajes sobre el gato y el ratón, el productor Fred Quimby optó que la historia siguiera, pero con los nombres que hoy conocemos: Tom y Jerry.



Sus películas

El primer largometraje de Tom y Jerry se creó en 1992 y al año siguiente se publicó el filme terminado, titulado “Tom and Jerry: The Movie”.

En 2001, Warner Bros. hizo otra película titulada “Tom and Jerry: The Magic Ring”, y cuatro años más tarde, Bill Kopp escribió y dirigió dos películas más para Warner Brothers: “Tom & Jerry Blast Off To Mars” y “The Fast and The Furry”, ésta última basada en una historia de Joseph Barbera.

En 2011, Tom y Jerry aparecieron en una película crossover llamada “Tom and Jerry and The Wizard of Oz”, donde ambos estaban involucrados en la famosa película de 1939, "El Mago de Oz".

En octubre de 2018, se anunció que se estaba desarrollando una nueva película híbrida animada 2D/acción en vivo, misma que estaba programada para ser lanzada el 16 de abril de 2021, pero fue reprogramada para el 23 de diciembre de 2020.

Por causas desconocidas la película no se pudo estrenar y se reprogramó por segunda ocasión para el próximo 26 de febrero según algunas publicaciones.