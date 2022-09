Tokischa habla sobre Madonna tras besarse: "Ella me gusta, yo le agrado, yo le gusto".

Tijuana, Baja California.- Madonna y Tokischa protagonizaron un beso que rompió las redes sociales en el Fashion Week de Nueva York.

La cantante respondió con una frase de su canción "Linda" en colaboración de Rosalía a los entrevistadores de Despierta América luego de ser cuestionada sobre el beso diciendo: "Las amigas que se besan son la mejor compañía".

Además agregó "Nosotras nos besamos porque si, ¿porque no?" y sobre un posible romance respondió: "Tenemos una amistad, estamos relacionadas creando música, colaborando. Y nos caemos bien. Ella me agrada, ella me gusta. Yo le agrado, yo le gusto. tenemos una buena conexión".

"Eso es romántico, eso es bonito, me encanta ella, me encanta como artista como persona y como mujer también", declaró la rapera de la combi versace