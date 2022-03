Todo por los fans: Tokischa se quita la ropa interior en pleno concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- En el último año, la cantante Tokischa se posicionó como una de las artistas femeninas representantes de la música perteneciente al género urbano latino, incluso logró trabajar en conjunto con otros artistas de grande talla como Rosalía, J Balvin, Danny Ocean, entre otros.

Ante su fama del momento, la intérprete de "Perra" cuenta con millones de fanáticos que alegremente acuden a sus conciertos para escuchar sus mejores éxitos en vivo, tal como "Linda", "Mala", "No me falles", "Tukuntazo", "Twerk", "No me importa", "Aquí Singamos", por mencionar unos cuantos.

Sin embargo, la dominicana también se ha involucrado en polémicas que le han costado su reputación, pues habrá que recordar que su colaboración con J Balvin fue bastante criticada por el público por la letra ofensiva y el videoclip del tema, ya que el reguetonero apareció "paseando" a dos mujeres afroamericanas con una correa, simulando ser sus mascotas.

Y ahora, en redes sociales comenzó a circular un clip en el que Tokischa decidió consentir a una fanática que fue a su presentación, solo que el obsequio fue algo particular que causó revuelo entre los internautas que la acusaron de vulgar y asquerosa.

En dicho video viral, la cantante le regaló su ropa interior a una de las asistentes de su concierto, ocasionando que el resto de visitantes gritaran y se sorprendieran, ya que hubo personas que salieron en el material con cara de asombro y tapándose la cara para dejar en claro que quedaron muy impresionados de su acción.

Fue por parte de la cuenta de Chisme No Like que se difundió el clip en el que Tokischa obsequita su lencería: "La intérprete de 'Linda' se quitó la tanga en pleno concierto para regalársela a una fanática", se lee en la descripción.

Ante esto, los espectadores de la publicación comentaron que su acción les pareció muy asquerosa, pues posiblemente su ropa interior tenía algunos fluidos personales por tenerla durante toda su presentación mientras bailaba, corría, brincaba, entre otros movimientos.

"La fan oliéndola de seguro", "no gracias", "Vulgaridad es su apellido", "Luego de contagian de bichos raros y diecn no saber por qué", "Peores cosas vendrán dice la biblia, el mundo está muy mal", "Decadencia humana", "La vulgaridad en su máxima expresión", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, Tokischa también compartió el extraño suceso que vivió junto a sus fanáticos y explicó que para ella era un placer hacer este tipo de acciones para sus seguidores que siempre están de su lado. "Dejando lo pantie en el Popola Tour", escribió.