Todo lo que tienes que saber de Critics Choice Awards 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta Guillermo del Toro, de forma directa, así como el también realizador Carlos López Estrada y los actores Eugenio Derbez y Cristo Fernández, de manera colateral, son la armada mexicana que buscarán galardones en los Critics Choice Awards, considerados los más importantes de la crítica en EU.

Del Toro, oriundo de Guadalajara, opta por los premios a Película, en su calidad de productor, y Dirección, gracias a su trabajo en "El callejón de las almas perdidas", una cinta de drama y suspenso remake de la historia original de 1947, en la que un corrupto y un psiquiatra se unen para timar.

El nombre de López Estrada sale porque es codirector de "Raya y el último dragón", de los Estudios Disney, en la categoría de Largometraje Animado, misma en la que estará presenta en la próxima entrega del Oscar. Derbez en tanto es apoyo moral de "CODA: señales del corazón", cuyo elenco completo fue galardonado por los Screen Actord Guild, el premio que entrega el gremio actoral estadounidense.

La historia está considerada en cuatro categorías: Película, Actor y Actriz de Reparto (Troy Kutsar y Emilia Jones, respectivamente) y Guion Adaptado.

Y Cristo forma parte de "Ted Lasso", serie futbolera que opta en la categoría de serie de Comedia. Los Critics Choice Awards son otorgados por más de 400 críticos de cine, televisión y medio digitales, premiando tanto películas como series.

En el rubro cine, en la categoría principal, "El callejón de las almas perdidas" y "CODA" están con otros ocho títulos entre ellos, "West side story" de Steven Spielberg, "Dune" de Denis Villenueve y "The power of the dog" de Jane Campion, cuyos realizadores también se verán las caras en Dirección. "Nicolas Cage (Pig)", Will Smith (King Richard) y Denzel Washington ("The tragedy of Macbeth") son algunos de los probables en Mejor Actor, mientras que Lady Gaga ("House of Gucci"), Kristen Stewart ("Spencer") y Jessica Chastain ("The eyes of Tammy Faye") están nominadas a Mejor Actriz.

En series estas son divididas en drama y comedia, dominadas ambas por las producciones hechas para streaming. En drama se encuentran, entre otras, "Squid game" (Netflix), "Sucession" (HBO), "Evil" (Paramount+) y "For all Mankind" (Apple TV) y en comedia algunas de las consideradas son "Insecure", "The other two y Hacks" (triunvirato de HBO-Max), así como "The great" (Hulu). En Película Lengua Extranjera contenderán entre otras, A hero (Francia-Irán), Drive my car (Japón) y La mano de Dios (Italia).

