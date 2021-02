"Todo el tiempo tirando onda": La actriz Martha Cristiana se suma a las denuncias contra Andrés Roemer

CIUDAD DE MÉXICO.-La actriz Martha Cristiana denunció que se sintió incómoda en una invitación que le hizo el conductor y diplomático, Andrés Roemer.

"Conocí ac@RoemerAndres en un aeropuerto. Me pidió mi teléfono para invitarme a trabajar con el. Venía regresando de NY con mis hijos grandes. 1996, yo era modelo. Me citó en su oficina en Parque de Río de Janeiro, no sabía que ahí vivía. Me ofreció algo de tomar. No acepté", escribió Cristiana en Twitter.

Agregó:

"Nos movimos de ahí a un restaurante a media cuadra. Me sentí más cómoda. Durante la comida me ofreció ser co-conductora de un programa, le pregunté por los honorarios; le di las gracias y le dije que yo ganaba esa cantidad en un comercial [un día de trabajo] y que no estaba interesada".

"Todo el tiempo tirando onda, pero desafortunadamente a mí no me pareció tan malo pues crecí en una sociedad patriarcal que normaliza esa y otras prácticas que NO SON NORMALES. Algún día se lo conté a un ex y casi escupe del coraje. Todavía ya varios años después fui a su programa “Entre lo público y lo privado” acompañada por mi ex esposo. Las historias que veo y leo coinciden con la dinámica que yo también viví, con la [bendita] diferencia de que no me tocó. Lo importante es que tengamos herramientas y certeza legal ante este tipo de comportamientos inapropiados en mi caso por suerte pero también potencialmente depredadores en el caso de tantas mujeres que no corrieron con la misma suerte. Si tú tienes este tipo de experiencias, DENUNCIA para que no le ocurra a nadie más".

Martha indicó que sino lo dijo antes fue porque no lo vio mal, por la cultura patriarcal en la que vivimos.

interesada. Todo el tiempo tirando onda, pero desafortunadamente a mí no me pareció tan malo pues crecí en una sociedad patriarcal que normaliza esa y otras prácticas que NO SON NORMALES. Algún día se lo conté a un ex y casi escupe del coraje. Todavía ya varios años después, — Martha Cristiana (@marthacristiana) February 21, 2021

"Imaginen el nivel de burla/rechazo que se puede recibir por una denuncia como la mía, en la cual hubo comportamiento inapropiado, pero no hubo abuso. Lo que me mueve es ver que @RoemerAndres lo llevó a otro nivel. Al abuso y eso, como feminista y luchadora por los derechos de la mujer y la equidad de género, hace que me hierva la sangre, pues nos heredan una cultura de vergüenza y la línea es MUY fina entre lo que se supone que es correcto y lo que no".

La primera en denunciar de abiso a Roemer fue la bailarina Itzel Schnaas.

En el video, publicado el 15 de febrero y que a la fecha cuenta con más de 12 mil reproducciones, la bailarina detalla cómo conoció a Roemer en el Festival de Ciudad de las Ideas en noviembre 2019, en donde le explicó que deseaba compartirle sus proyectos escénicos para que fueran considerados para la siguiente edición.

De acuerdo con el relato de Itzel, Roemer, quien también se desempeña como investigador senior en la Universidad de Columbia, la citó en un restaurante en la colonia Roma para hablar de esos proyectos escénicos, pero cambió el encuentro a su domicilio particular.

La bailarina afirmó que allí "esquivó" piropos, bromas y cumplidos, y se negó a los "tragos de cortesía". Además, Roemer interrumpía con insistencia su exposición para hablarle de su gusto por las bailarinas y para expresarle más piropos.

"Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y/o excitar y/o masturbar, a veces hacen falta precisiones y no las tengo, para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer", comentó.

Ayer el conductor de ADN 40, canal propiedad de Ricardo Salinas Pliego, negó las acusaciones en su contra y colocó un video editado en su cuenta de YouTube.

"Niego rotundamente el supuesto abuso que señala Itzel Schnaas. Lo hablamos en una reunión en Saks San Ángel el 14 de febrero. Es falso también que la Unidad de Género de Grupo Salinas se haya pronunciado sobre el caso, que declaró improcedente", dijo.