"Todo conocimos juntos": Benny Ibarra habla de su relación con Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO.- Benny Ibarra logró hacer una carrera musical como solista, pero sin duda su participación en la banda musical Timbirche, logró darle fama internacional, de tal forma que sus fanáticos lo han apoyado en cada uno de sus proyectos discográficos.

Hay que recordar que en la banda musical muchos de ellos pasaron de ser niños a adolescentes y su convivencia diaria, logró una química inigualable entre Benny y Sasha Sokol, así lo aseguró el cantante durante una entrevista que brindó frente a las cámaras de Yordi Rosado.

El intérprete de "Cielo" reveló que su primera novia Mariana Garza pero admitió que jamás hubo besos ni nada y que el "noviazgo" duro solamente una semana, fue entonces que Sasha que ya le gustaba Benny en "venganza" decidió ponerse de novia con Diego Schoening.

Según lo que relató Ibarra en aquel momento se fue la luz en el 'Teatrito' y aprovechó para darle un beso a Mariana, pero ella se terminó por enojarse y decidió terminar con la relación.

Tiempo después Benny se dio cuenta que comenzó a fijarse que mantenía una química muy especial con Sasha y en una de las piajmadas que ella realizaba en su casa, se encontraba en el área del jacuzzi, fue Mariana la que propuso que se diera un beso entre sus dos compañeros.

Se sumergen todos y nos quedamos viendo Sasha y yo y nos quedamos viendo, y no pasa nada cab"$"3, se suben todos, y Mariana dicen ustedes dos no hicieron nada, me voy a quedar yo arriba para testiguar, y ya tal cual, se sumergen todos para nover y ahí nos dimos nuestro pirmer besito" dijo el cantante.