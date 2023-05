Tina Turner muere a sus 83 años tras una larga enfermedad

La reconocida cantante Tina Turner, originaria de Estados Unidos, falleció este miércoles 24 de mayo a sus 83 años de edad tras padecer una larga enfermedad.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll’ ha fallecido hoy en paz a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir", se puede leer.



La artista, cuyo verdadero nombre era Anna Mae Bullock, y que recientemente acababa de cumplir 83 años el pasado mes de noviembre, vivía retirada en Suiza junto a su esposo. Erwin Bach, quien le donó un riñón en 2017.

Su larga trayectoria

Turner inició su carrera en la década de los 50's en los primeros años del rock and roll y tuvo una gran evolución hasta llegar a convertirse en un fenómeno de MTV.

En los años 80, la cantante lanzó una exitosa carrera en solitario con álbumes como “Private Dancer” y canciones como “What’s Love Got to Do with It” o “The Best”.

La artista se retiró de los escenarios en 2009 y desde entonces ha publicado varios libros. Ha sido objeto de una película biográfica y de un musical.

Turner ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo y ha ganado 12 premios Grammy.

Sus problemas de salud

En los últimos años, ya había superado varios problemas de salud, como un accidente cerebrovascular, un cáncer de intestino y una insuficiencia renal.

