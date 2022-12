Ronnie Turner, hijo de Tina Turner, fallece a los 62 años; su esposa publica tributo en su honor

ESTADOS UNIDOS.- La nuera de Tina Turner publicó un tributo a su esposo el pasado viernes, después de que se reveló que había sido encontrado sin vida fuera de su hogar en Los Ángeles.

Según se informó, Ronnie Turner fue encontrado sin signos vitales por sus vecinos, quienes intentaron revivirlo aunque no les fue posible.

La causa de su muerte no ha sido anunciada, y no es claro si tuvo relación a su previo diagnóstico de cáncer.

Su famosa madre, de 83 años de edad, no se ha pronunciado al respecto, pero su esposa, Afida, publicó un tributo a su fallecido esposo, donde agregó fotografías de los momentos que pasaron juntos.

Aunque intenté hacer lo mejor posible, no fui capaz de salvarte" expresó la viuda.

La muerte de Ronnie sucedió cuatro años después de que su hijo mayor, Craig, se disparara a sí mismo en Julio del 2018.

Su esposa compartió un tributo al fallecido

El viernes, su inconsolable esposa compartió el tributo al fallecido artista, a quien se dirigió como "un verdadero ángel" con "un alma altamente espiritual".

Te amé durante estos 17 años"

Esta es una tragedia, tú con tu hermano Craig y tu padre, Ike Turner y Aline", y deseó que "descansara en paz".

La pareja se casó en el año 2007, después de que Ronnie protagonizara una bioserie junto a su madre en 1993 "What's Love Got To Do With It", la cual contaba la historia de la vida de Tina Turner.

Además, solía tener su propia banda, llamada "Manufactured Funk".

Te puede interesar: Amigo del príncipe William muere en un accidente aéreo junto con su hijo