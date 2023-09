¿Timothée Chalamet y Bad Bunny aparecerán en el reality de las Kardashian?

HERMOSILLO, Sonora.- Hace unos días se confirmó el romance que existe entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet con unas fotografías donde se les deja ver muy enamorados.

También, recordemos que la relación de Kendall y Bad Bunny ha dado mucho de que hablar, pues sus apariciones han sido clave para confirmar su convivencia amorosa.

Ante esto surge una duda entre los seguidores de una de las familias más polémicas y es si tanto el actor como el cantante puertorriqueño tendrán participaciones en el reality The Kardashians.

Foto: Captura de pantalla.

Ante esta interrogante, Ben Winston, quien es productor ejecutivo en el reality show de la familia, ha fue cuestionado sobre esta posibilidad, algo que respondió tajantemente.

Variety preguntó al productor si Kylie y Timothee han rodado juntos, a lo que Ben respondió con un tajante: "No".

Y al preguntarle lo mismo sobre Kendall y su novio, añadió: "No, no hemos rodado eso".

Por otra parte, el ejecutivo también se negó a revelar si hay algún plan para que ambos famosos hagan un cameo en el programa, como sí lo hizo Pete Davidson cuando aún era novio de Kim.

"Sin comentarios. Nada de lo que pueda decir puede aportarme cosas buenas al respecto. Si digo que espero hacerlo, entonces de repente eso es un titular, y de repente no tengo ningún acceso. No puedo ganar con eso. Así que sólo puedo decir que no hemos rodado nada", agregó el productor.