Tim Burton: Sus 10 películas más emblemáticas

MÉXICO.- El director es reconocido por dar su toque sombrío a sus filmes, que lo hacen un personaje muy peculiar dentro del mundo del cine, con un estilo muy definido que se puede ver a lo largo de su filmografía.

El exesposo de la actriz londinense Helena Bonham Carter es un personaje en toda la extensión de la palabra, que deja su huella particular en todos sus trabajos realizados, impregnando con su singular punto de vista todo lo que proyecta para ser visto a través de la pantalla grande.

Para comprobar lo antes leído es que hemos realizado una lista de sus 10 principales trabajos cinematográficos como director, considerando que tiene otros éxitos de creación intelectual, pero no han sido dirigidas por él mismo, como es el caso de "El raro mundo de Jack", que aunque él es el creador del guión y los personajes, fue dirigida por Henry Selick, uno de sus mejores amigos.

Las mejores 10 películas dirigidas por Tim Burton

10.- Big Fish

Un filme que esta fuera de lo que nos tiene acostumbrados el director, "Big Fish" es un momento de catarsis que hizo un antes y después en las generación cinéfila, considerando que quizá esta sea la última que le quede al mundo.

9.- El cadáver de la novia

Una etapa de Tim Burton que sus seguidores consideran "le sobraba tiempo" y decidió trabajar con el veterano animador Mike Johnson en una película de animación de stop motion que dio como resultado un filme con personajes entrañables.

8.- El hombre manos de tijeras

Para tomar un respiro entre sus dos películas de Batman para volver la vista hacía atrás y recuperar alguna de sus pasiones más reconocibles, el gabinete expresionistas y el monstruo de Frankenstein, Burton dejó un hueco para el corazón, que se vio reflejado en la pantalla grande.

7.- Charly y la fábrica de chocolates

Con una apropiación ideal de una novela maravillosa. El director vuelve a ser el autor. Recordándonos al creador de los días de Pee-wee. Imaginativa, directa al grano y con unos números musicales alocados para lucimiento de Deep Roy, se permite el lujo de meter mano a unas licencias intocables después de haber hecho dudar al respetable sobre ciertos clichés.

6.- Batman regresa

Tim Burton junto con Sam Hamm y Daniel Waters ocupan el lugar del finado Warren Saaren en el guión, dando como resultado un punto de vista tenebroso característico del llamado caballero de la noche con un punto de vista psicótico del vigilante de Ciudad Gótica.

5.- Frankenweenie

Burton consigue un pequeño clásico emocionante y conmovedor volviendo a las raíces de su carrera al que incorpora un inesperado desenlace, porque no va a ser todo monstruos de la Universal y la Hammer. "Frankenweenie" es tan buena y hermosa, que extraña no haya sido un éxito de taquilla.

4.- Sweeney Todd

Una de las principales obras musicales del milenio, que se ha llevado tanto a la pantalla, cómo a los principales escenarios en Broadway y París. 'Sweeney Todd' es despiadada, infinitamente más humana que otros títulos del director que presumen de corazón y tiene unos personajes recreados a través de unas interpretaciones a la altura de su legado.



3.- Sleepy Hollow

Con un presupuesto de 100 millones de dólares fue recreada la adaptación del relato corto de Washington Irving que se marcaron Kevin Yagher y Andrew Kevin Walker. El cine de terror cambió para siempre, y nadie osaría (con contadas excepciones) invertir más dinero del estrictamente necesario en un género que se reinventó artística y financieramente. Una verdadera lástima, porque cada dólar invertido se aprecia en pantalla y la inversión (con producción de Coppola) dio como resultado la única película de horror de Burton y probablemente una de las mejores películas de género de la historia.

2.- Beattlejuice

No hay una sola cosa que no resulte atractivo en este filme, desde su nombre hasta el diseño de su cartel. Michael Keaton en un personaje hilarante, toque cómico que sigue conservando el actor, pero el cine no le ha dado muchas oportunidades de alocado como en aquel entonces.

La historia del origen de Beattlejuice es todo un dilema aún después de 30 años de su creación, capaz de aterrar y hacer reír al mismo tiempo con la misma facilidad. Una película perfecta, con un equilibrio alucinante que, como el buen vino, mejora con el tiempo. Lo único que asusta de la película es lo buena que es.

1.- Ed Wood

Hace un cuarto de siglo, Burton fue Welles. Aunque ahora muchos se pregunten si no habrá muerto, como los personajes que pululan esta obra de arte sobre la pasión cuando preguntan por Bela Lugosi. 'Ed Wood' es la película definitiva sobre la creación cinematográfica y la pasión de los simples mortales que dieron su vida, bautizados o no, por el séptimo arte.

El reparto es tan increíble, tan brillante, que uno no se da cuenta de que está viendo a Johnny Depp con pelazo actuar al lado de Martin Landau. Divertida, entrañable y juguetona, 'Ed Wood' vuelve a ser esa parada monstruosa que siempre fue el cine de su director. Una obra maestra irrepetible.