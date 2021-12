¡Tiene sus favoritos! Livia Brito revela que su mejor beso fue con el esposo de una actriz de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las actrices de Televisa más conocidas es Livia Brito, quien recientemente dio una declaración bastante polémica entre el público luego de hablar sobre quiénes han sido sus mejores besos para los programas de televisión mexicana.

No es nuevo para los televidentes el dato de que Brito es famosa por haber compartido escena con varios actores a los que ha tenido la posibilidad de besar en más de una ocasión, incluso hay quienes afirman que sienten envidia porque estas acciones son parte de su trabajo.

La actriz cubana habló sobre este tema durante su participación en el canal de Youtube Pinky Promise con Karla Díaz, a quien le reveló sus favoritos para besar en escena, lo que desató todo tipo de comentarios entre los espectadores del video.

En la entrevista, la famosa habló sobre una de sus polémicas más sonadas este año cuando la señalaron por una presunta agresión en contra de un fotógrafo, además de las expresiones donde denigraba a los mexicanos, lo que provocó que se convirtiera en una de las celebridades menos queridas por el público mexicano.

Sin embargo, parece ser que todo el escándalo que giraba entorno de Livia Brito no quedó en el olvido y ahora, los internautas hicieron más grande la polémica por su entrevista con Karla Díaz, en donde habló sobre la gran cantidad de artistas que ha besado para algunas escenas en ciertas telenovelas, en donde también confesó quién fue su preferido.

¿El mejor beso de telenovela? Miren o sea de verdad, (José) Ron besa muy bien, sabe besar muy bien e, increíblemente, tuve muy pocos besos pero besa súper bien, Lalo Santamarina”, confesó para el programa de Youtube.

Sobre esta fuerte declaración, una vez más Livia se volvió el blanco perfecto para algunos que les desagradó su comentario, pues Santamirana es el esposo de Mayrín Villanueva, por lo que fue considerado como una falta de respeto o bien, una insinuación hacia el actor unido en matrimonio con otra actriz.

"Al menos hubiera dicho : 'Con todo respeto a la señora de Santamarina' de pésimo gusto su comentario", "Ojo aquí Mayrín Villanueva, no te lo vayan a ajar con eso que esta señora cubana es bien trepadora", mientras que otros usuarios expresaron que no desean ver este episodio porque no les interesa saber qué dice Livia Brito.