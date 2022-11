Ticketmaster sufre caída por preventa de la nueva gira de Taylor Swift

ESTADOS UNIDOS.- La masiva demanda de boletos en la preventa de la más reciente gira de Taylor Swift ya ha provocado una impresionante caída en el sistema de Ticketmaster. La cuenta de Twitter de la compañía publicó un comunicado al respecto, en el que confiesa que el sitio web está experimentando problemas y están trabajando "urgentemente" en resolverlos.

Durante la tarde de este martes, Ticketmaster comentó que la preventa ha logrado "una histórica demanda sin precedentes", con millones de personas esperando a conseguir boletos de manera simultanea. A pesar de los problemas, la compañía reveló que se han vendido "cientos de miles" de boletos hasta el momento.

Ticketmaster pidió paciencia a los consumidores, pues aunque la lista parezca no moverse, en realidad sí está avanzando solo que no se refleja en la pantalla de los usuarios. Usuarios reportaron que la página se caía incluso sin empezar el proceso de compra, por lo que debe ser mucho más díficil para quienes están esperando la última etapa de compra.

"The Eras Tour" será un recorrido por toda la discografía de Taylor Swift

No resulta sorprendente que la demanda para el "The Eras Tour" sea tan alta, pues la intérprete de "Blank Space" no sale de gira desde el "Reputation Stadium Tour" en 2017 y desde entonces ha publicado más de cuatro álbumes que los aficionados esperan escuchar en vivo.

Respecto a la situación, los fans de la cantantes, denomidos como "swifties", han publicado multiples tuits en tono irónico y chistoso para alivianar el agobio de los que esperan en fila.

Cuando Taylor Swift escribió "The Great War" ("La gran guerra") estaba preparandonos para la guerra de Ticketmaster. ¡Su mente!, comentó el usuario @holy_schnitt.

"Taylor Swift: The Eras Tour" será un recorrido por toda la discografía de la cantante, por lo que se espera que sea una de sus giras más memorables.

