¿Tiago hipócrita? sube foto con Ovy on the drums quien pausaría carrera de Paulo Londra

Tijuana, Baja California.- La carrera que iba en despegue de Paulo Londra se vino abajo cuando demandó a sus ex productores Ovy en la batería y Kristo. Pues al estar en corte no podia estar haciendo musica. Los tres habían firmado un contrato en 'Las grandes ligas' , el intérprete de 'Tal vez' no tenía asesoria legal para dicho acuerdo, surgió con certeza su proceso creativo. Sin embargo, tras largos dos años de juicio, Londra consiguió ganarlo.

Paulo Londra, retomó su profesión y saco su nueva canción llamada "Plan A" la cual se ha posicionado como la #12 en tendencias de música.

Por su parte, Tiago PZK es un cantante argentino, tanto como Londra, ambos se dieron a conocer por las batallas de 'freestyle'. Además de haber grabado una sesión con Bizarrap.

Funa en twitter

En un pasado, las redes se incendieron cuando la solista María Becerra rechazó una gran oportunidad para colaborar con Daniel Oviedo, alías Ovy al ser juzgada en redes de falsa por la amistad con Londra.

Por ello, las personas en twitter acusaron de igual forma a Tiago, de darle la espalda a Londra al subir también una foto Ovy. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que fueron más duros con la cancelación a María. Tiago respondió: