Paulo Londra: ¿Qué lo alejó dos años de la música y cómo logró volver?

BUENOS AIRES, Argentina.- Paulo Londra ha vuelto a la música este miércoles con su nueva canción llamada Plan "A", pero para que esto ocurriera vivió dos años tortuosos en los que se tuvo que alejar de la música.

Por la ausencia de Paulo Londra en el mundo musical muchas personas se preguntaron si se había retirado y cuál era la razón.

En 2019, Paulo Londra, artista argentino que incursionó en el género urbano y se perfilaba con un futuro prometedor en el reguetón firmó un contrato en el que permitía que su productora asumiera el total derecho de su voz y canciones hasta 2025, condiciones que terminaron por "esclavizarlo".

Se hablaba que Londra habría firmado sin leer a detalle, y por esta razón pasó más de dos años atado sin poder sacar nueva música.



“[...] Después de sacar Condenado Para El Millón, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta donde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, fue lo que dijo Londra cuando rompió el silencio sobre el tema en 2020.

La revista Billboard menciona que Londra ayudó a cofundar la productora Big Ligas en 2018 junto al emprendedor colombiano Cristian Salazar y el productor Daniel "Ovy on the Drums" Oviedo, pero luego el artista argentino acusó que fue defraudado por sus socios.

Por su parte, los productores colombianos señalaron que fue Londra quien presuntamente rompió de forma personal el contrato que los unía.

Durante una su primera gira en México, Paulo Londra cuenta que recibió una llamada del productor Kristo que le indicó que habrían complicaciones si no aceptaba un álbum con Warner Bros.

Esto sucedía luego de que su éxito "Adán y Eva" y que Ovy le dijera que el papel que había firmado "se podía romper en cualquier momento".

Ovy se había ganado mi confianza como nadie, me dijo que eso que firmé no valía nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento, y de la forma en que me lo dijo y en el contexto que estaba, no me quedo más que creerle”.

Tras esto, recuerda que Matt Greenberg lo amenazó por medio de una carta de intimidación en la que "mostró la verdadera cara del contrato que firmé con Ovy y Kristo, en donde no era un verdadero socio/artista".

La carta de Matt Greenberg decía que me podía perjudicar por todo lo que haga perder a la empresa, y que debería firmar si no podía tener graves consecuencias económicas . En ese momento me di cuenta que no éramos un equipo. Y nuevamente no me quedo más que agachar la cabeza por la amenaza que me hizo, supuestamente mi propio abogado Matt Greenberg, y aceptar el trato que se haga con Warner. Entregué canciones y videos a tiempo, y luego Ovy diciéndome de cuánta autoría le daríamos a Kristo, y yo sin entender por qué darle autoría de una canción en la cual yo escribía y Ovy hacía la música”.