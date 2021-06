The Weeknd protagonizará nueva serie de HBO con el creador de “Euphoria”

ESTADOS UNIDOS.- El cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, intentará algo nuevo y probará su suerte en el mundo de la actuación para protagonizar una nueva serie de HBO “The Idol”.

La serie será dirigida por Sam Levinson, creador del famoso programa de la plataforma que cuenta con Zendaya, por lo que internautas crearon altas expectativas en la próxima entrega de Makkonen.

“The Idol” contará la historia de una cantante pop que comienza una relación romántica con el líder de un culto secreto, además de ser propietario de un club legendario en Los Ángeles, lo que parece ser otro programa rodeado de drama, romances e intrigas.

La nueva producción de HBO también contará con la participación delcomo. A pesar que "The Idol" cuenta consobre su próxima entrega, lospor ver actuar a The Weeknd en un programa con un increíble staff de producción.

Esta no sería la primera incursión del cantante en el mundo de la actuación, ya que ha participado en "Uncut Gem" al lado de Adam Sandler, en "Pollo Robot" y "American Dad". Solo queda esperar para ver qué depara como actor protagónico al intérprete de "I Can't Feel My Face".