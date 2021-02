The Weeknd: ¿Superó las expectativas de Medio Tiempo de Super Bowl LV?

ESTADOS UNIDOS.- Un estadio con menor asistencia de espectadores, limitaciones de salud para los participantes y una tercera parte del staff destinado para la preparación del Medio Tiempo de Supe Bowl LV, son las limitaciones que encontró The Weeknd para la preparación de su presentación.

El músico canadiense no recibió un pago por su participación en el Súper Bowl, donde Buccaneers y Chiefs buscan ganar la copa del SB LV. Sin embargo hace unos días declaró que invirtió 7 millones de dólares en la preparación de su presentación.

Sin embargo, las expectativas de su presentación han sido muy altas desde que se anunció su participación, ya que sus antecesoras, Shakira y Jennifer Lopez han logrado lo que otros no han podido, al conseguir ser el show de medio tiempo más reproducido en las redes sociales, posterior a sus transmisión.

El nominado al Óscar, tres veces ganador del Grammy, apareció en la pantalla con un show hecho especialmente para televisión, al estilo de Las Vegas y montado en un auto deportivo, entre luces y portando su ya tradicional saco rojo.

El show del Halfatime de Super Bowl LV de The Weeknd, tuvo como tema principal "Old Hollywood" y las luces de Las Vegas, lo que se apreció en su caminar al escenario, donde ya lo esperaban un gran coro de góspel aparentemente de puras personas de color, vestidos con togas blancas.

El cantante portó vistiendo un saco rojo con lentejuelas y guantes negros, y durante su presentación interpretó lo mejor de su repertorio, entre lo cual sobre salen las canciones "Startboy", "The hills", "Cant feel my face", "I feel it comming", "Save your tears", "Earned it" y para finalizar "Blinding lights".

En un pasillo de espejos y luces, fue acompañado por un grupo de bailarines que simularon las máscaras de vendas que hace unas semanas el cantante sacó en su imagen a manera de protesta por las cirugías estéticas que muchos artistas se producen.

Al ritmo de ‘Blinding Lights’ fue seguido por el grupo de bailarines vestidos al igual que el cantante y los fuegos artificiales se hicieron presentes, al tiempo que los asistentes vieron como se activaron sus pulseras de luz, al igual que la de los bailarines.

El Super Bowl LV en el Raymond James Stadium, contó con una asistencia parcial de fans, solo 25 mil personas lograron entrar a apreciar el show más mediático del año, de los cuales siete mil 500 de esos lugares fueron invitaciones a trabajadores de los servicios médicos que enfrentaron al Covid-19.

De manera lamentable, los internautas no reaccionaron de manera positiva a la presentación de The Weeknd en el Super Bowl LV, considerando que su participación fue básica y demasiada corta para lo que el show exigía.