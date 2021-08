“The Offspring” expulsa a su baterista por negarse a vacunarse contra la Covid-19

LOS ÁNGELES, California. – La banda de punk rock estadounidense, “The Offspring”, se encuentra en medio de controversia por tomar una decisión ante la negativa de su compañero Pete Parada para vacunarse contra la Covid-19.



Por medio de sus redes sociales, el baterista de 47 años reveló que había sido “expulsado” de la banda pues se negó a vacunarse contra el coronavirus por el momento; Sin embargo, también explicó que su salida tiene que ver con otros motivos médicos relacionados a un tema distinto.



Dado que no puedo cumplir con lo que se está convirtiendo cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se decidió que no soy seguro para estar cerca, en el estudio y de gira. Menciono esto porque no me verán en los próximos conciertos”, explicó el baterista.