"The Mean One": Película de terror protagonizada por el Grinch lanza espeluznante tráiler

HERMOSILLO, Sonora.- Se dio a conocer el primer tráiler de "The Mean One" una nueva adaptación del personaje del 'Grinch', pero ahora de un lado oscuro del personaje.

Esta vez la adaptación es muy diferente a la original, pues ahora es más sangrienta y espeluznante con el personaje como un asesino serial.

La cinta trata sobre la vida del personaje y está centrado en el poblado de 'The Newville' donde es conocido el 'Grinch' y allí inicia una ola de asesinatos y tiene su enfrentamiento con la conocida pequeña 'Cindy'.

Cabe mencionar que la película está dirigida por Steven LaMorte, y cuenta con la participación de David Howard Thornton como el protagonista, quien dio vida a "Art The Clown", el payaso asesino de "Terrifier".