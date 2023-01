"The Last of Us" es renovada para una segunda temporada: Fans lloran de la emoción... ¿y de la tristeza?

ESTADOS UNIDOS.- Solo han bastado dos episodios para que HBO Max lograra percibir el éxito rotundo de "The Last of Us", adaptación del popular videojuego de 2013, y decidiera dar luz verde a una anticipada pero temida segunda temporada.

Todos pensarían que los seguidores de la serie estarían contentos por la renovación, y aunque evidentemente sí reaccionaron con alegría en primera instancia, luego recordaron lo que supone que exista una segunda parte en la historia de los protagonistas.

De acuerdo con los fanáticos, si la segunda temporada adapta la segunda entrega de la franquicia de videojuegos, "The Last of Us Part II", podría venirse uno de los momentos más desgarradores para Joel y Ellie, pues lamentablemente sucede una inesperado suceso trágico que cambia por completo el rumbo de la trama.

"The Last of Us" es una nueva interpretación de un mundo invadido por zombis

Acabo de leer que va a haber segunda temporada de The Last of Us. Ganando pero A QUÉ COSTO?", escribió una seguidora en Twitter junto con un video de Pedro Pascal riendo y luego sollozando de la tristeza.

La serie narra la historia de un par de sobrevivientes en un mundo que ha sido infectado por un hongo llamado "Corbyceps" y ha transformado a la mayoría de la población en zombis agresivos e intrépidos.

Pedro Pascal interpreta a Joel, un hombre que tras la pérdida de un ser querido se vuelve en alguien serio y frío. Aún así, debe intentar cumplir el encargo de trasladar y proteger a una adolescente, interpretada por Bella Ramsey, que podría ser la solución para el conflicto global.

