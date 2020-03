The Killers lanza nuevo sencillo

ESTADOS UNIDOS.- Lindsey Buckingham, ex guitarrista de Fleetwood Mac, aparece en la nueva canción de The Killers, que se titula: "Caution’’. El tema es el sencillo principal del próximo álbum de la banda, ‘Imploding the Mirage’, que saldrá el 29 de mayo en Island Records.

"Permítanme presentarles a la reina del peso pluma", dijo el líder Brandon Flowers. "Ella tiene los ojos de Hollywood, pero no puede disparar lo que ve". Buckingham pasa por un solo de guitarra antes de que la pista llegue a su fin, según información de Rolling Stone.

Imploding the Mirage llega después de Wonderful Wonderful de 2017. Además de Buckingham, el álbum también presenta a Weyes Blood, K.D. Lang, Guerra contra las drogas, Adam Granducil, Blake Mills y Lucius. Fue producido por Jonathan Rado y Shawn Everett de Foxygen.

El disco marca el primer LP que la banda ha hecho desde que dejó su ciudad natal de Las Vegas. Flowers citó a Peter Gabriel, Kate Bush, Bruce Springsteen y New Order como influencias en el registro.

The Killers también anunciaron una extensa gira mundial para promocionar el álbum. El ex guitarrista de los Smiths, Johnny Marr, los apoyará en la etapa estadounidense.