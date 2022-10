“The House Project” fundación de la familia Montaner para sus proyectos solidarios

Miami.- La familia Montaner anunció este viernes la creación de su fundación “The House Project”, la cual reúne y consolida las iniciativas solidarias que ya tienen en marcha bajo el lema "Every Heart Can Be a Home", Cada corazón puede ser un hogar, traducido al español.

Este anuncio fue hecho por parte del cantante Ricardo Montaner, su esposa Marlene y sus hijos Mau y Ricky, Camilo y Evaluna, Cristóbal, Stefi, Sara y Andrea, esto por medio de un comunicado.

En este mismo se puede leer el propósito el cual es:

"Seguir tocando corazones dispuestos a aportar para cumplir su misión: ayudar a las personas a creer en sí mismas a través del servicio a las comunidades".

Más de 20 años de servicio

Hace unos 20 años, esta familia creó una primera casa llamada “La Ventana de Los Cielos”, la cual se encuentra en Florida, EU, la familia Montaner comenzó con una vida de servicios por medio de estos proyectos concretos y sostenibles que en los últimos seis años han podido extender a varios países como: Venezuela, República Dominicana, Colombia, India y Jordania.

"Nuestra misión es que a donde vayamos y donde estemos, nos quepa la necesidad del otro en el alma", dijo Ricardo Montaner.

Bajo el paraguas de The House Project, conviven cuatro grandes proyectos:

Blue House (República Dominicana)

Red House Emergencias (Venezuela y Colombia)

Green House (India)

Tea House (Jordania)

"Cada una de nuestras casas es amor, familia, unidad, contención y ayuda. Cada una de nuestras casas es nuestro hogar", dice Marlene Rodríguez Miranda, la esposa de Montaner.

¿En qué se enfocan estos proyectos?

Los Montaner ejecutan proyectos específicos en nutrición y suministro de alimentos, acceso a la salud y a los medicamentos, construcción de viviendas dignas, suministro de agua potable, acceso a la educación, a la electricidad, a Internet, educación medioambiental y prevención del maltrato y abandono animal.

"Este es el momento de hacer más para ver crecer la familia y construir una gran comunidad integrada por quienes comparten la misma necesidad de dar, con quienes quieren formar parte de esta manada llamada The House Project y, deseen experimentar junto a ellos, la enorme felicidad que produce dar", señalan.

El comunicado indica que el amor, la familia, el servicio, centrarse en las necesidades de las personas, la escucha gratuita y la alegría, son los valores que impulsan y mueven todos los proyectos de The House Project.

Se trata de "una obra en constante movimiento que necesita seguir sumando voluntades para atender a las personas más necesitadas. Y esto requiere de mucho compromiso, recursos y, sobre todo, del apoyo y generosidad de personas maravillosas cuyos corazones puedan ser un hogar", concluyen.

