Así festeja Camilo el día de sus fanáticos

CIUDAD DE MÉXICO.- Camilo se ha convertido en uno de los cantantes más importantes de la música pop, gracias a sus éxitos musicales se ha convertido en uno de los más queridos del público.

Hace unas horas por medio de su centa de Instagram el intérprete de “Millones” compartió emotivas imágenes en las que se puede ver a sus miles de seguidores haciendo la señal de “tribu”.

Hay que recordar que desde un inicio el cantante colombiano se ha dirigido a sus fanáticos como “tribu” dando a entender que se encuentran unidos por medio de su música.

Camilo además agregó un mensaje donde reveló que a pesar de los problemas en el mundo, se encuentran sus fanáticos hablando de amor y unión, se han convertido en familia.

La Tribu no está dejando el mundo tal y como lo encontró, por donde pasa queda un vistazo de alegría, de esperanza, una sospecha de que no todo está perdido.El amor no es una causa inocente sino la más grande de todas las revoluciones!!” se puede leer en la publicación.