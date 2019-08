'The Eternals' traerá al primer superhéroe gay al MCU

ESTADOS UNIDOS.- La próxima entrada en la franquicia de Marvel Studios verá a un superhéroe gay casado y con una familia como protagonista en el conjunto.

La historia sigue a un grupo de seres con poder creados por los Celestiales divinos que deben luchar contra sus contrapartes The Deviants y lo han hecho durante siglos.

El jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló a Good Morning America que este personaje aparecería en la película, pero no confirmó su nombre o el actor que los retrató.

¡Se confirma que el primer ����personaje será abiertamente gay de Marvel Cinematic Universe en la próxima película "#TheEternals" está casado y tendrá hijos en la película����, según el propio Kevin Feige de #MarvelStudios! ��️��❤️ pic.twitter.com/5WZ3nypIhp — ���������� ���������������� �������� ���� (@rogerlateshow) August 26, 2019

Kevin Feige dijo: "Está casado, tiene una familia, y eso es solo parte de quién es".

El movimiento se produce después de que se confirmó previamente que el personaje de Thor, Valkyrie (Tessa Thompson), dejaría muy claro su estado LGBTQ + en la próxima cinta del dios del trueno: Thor: Love and Thunder, que también mostrará a una mujer Thor.

Los principales miembros masculinos del reparto en The Eternals incluyen a la estrella de Bodyguard Richard Madden como Ikaris con poder cósmico, su coprotagonista de Game of Thrones Kit Harington como el personaje no eterno Dane Whitman / Black Knight, Brian Tyree Henry como Phastos, Kumail Nanjiani como Kingo , Don Lee como Gilgamesh y Barry Keoghan como Druig.

La película también está protagonizada por Angelina Jolie como Athena, Salma Hayek como la líder de los Eternals conocida como Ajak, Lia McHugh como Sprite y Gemma Chan como el personaje principal Sersi.