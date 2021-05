Thalía vuelve a usar sus vestuarios de los 90's

EUU.- Thalía es una de las artistas más importantes de México, desde muy temprana edad comenzó su carrera artística al peretenecer a una de las bandas más importantes del país, 'Timbiriche', en esta ocasión sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram, que la intérprete de 'Equivocada' apareció con los vestuarios originales que ha utilizado durante toda su carrera.

Thalía confesó que su madre fue la encargada en enseñarle a conservar y darle un valor a cada uno de las piezas que utilizó para sus distintos temas discógraficos.

En las fotografías se puede ver a la también actriz utilizando distintos vestidos, uno de ellos está lleno de flores margaritas, otro que ha robado la atención de sus fanáticos consisten en un vestido lleno de 'tutu' rosa acompañado de un corset.



Siempre tuve el plan de volver a usar en algún momento mis vestuarios originales. Mi madre me enseñó a conservar y darle un valor mágico a cada una de las piezas que he utilizado a lo largo de mi carrera. Y es que ¡lo conservo TODO! Así que, cuando la invitación de hacer #MiVidaEnLooks de parte de @voguemexico llegó, inmediatamente pensé que esta podría ser esa oportunidad de mostrar estos vestuarios a través de su plataforma. Y, ¿por qué no el ponérmelos de vuelta?!" escribió la actriz.