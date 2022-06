Thalía se despide de su abuela con emotivo video: "siempre estarás cerquita nuestro"

MÉXICO.- La noche del pasado 24 de junio se dio a conocer que Eva Mange, abuela del Laura Zapata y Thalía, perdió la vida a sus 104 años a causa de diversas complicaciones de salud. Por medio de sus redes sociales, la cantante publicó un conmovedor video con el que se despidió de la señora Mange.

En el clip, se compilan varias fotografías de Eva, desde su juventud hasta sus últimos días. Así mismo, se observan videos donde la actriz de telenovelas hace videollamadas con su abuela y le dice que la ama mientras ella le da su bendición.

En otro fragmento del video, aparecen abuela y nieta entonando algunas canciones juntas, entre ellas “Bésame mucho”. Finalmente, en una de las últimas imágenes se observa a Mange postrada en su cama mientras se proyectan estrellas en el techo.

En la publicación, Thalía escribió un conmovedor mensaje con el que lamentó su pérdida y se despidió de Eva, agradeciéndole por los años que pasaron juntas.

Abuela mía, celebro tu hermoso paso por esta tierra. Fuiste fortaleza hasta el último de tus días. Un Titán inamovible. Un Gladiador, un Pretoriano que luchó por estar de pie hasta las últimas horas de vida. Siempre, contra viento y marea y nos forjaste guerreras para afrontar cualquier adversidad de la vida. Nos enseñaste ese sentido del humor lleno de picardía y nos mostraste cómo resolver nuestras emociones cantando y bailando”, escribió.

Confía en que su abuela está en paz

Por otra parte, la cantante le envió bendiciones a su abuela y, aunque se dijo muy triste por su pérdida, asegura que está tranquila ahora que Mange puede descansar en paz.

“Vuela libre a los brazos de nuestro Padre Bendito. ¡Tu hija estará esperándote también! (me lo contó ayer en la madrugada entre sueños). Ya estás libre, alma preciosa, ya no hay más dolor, ya no hay más pesar, ese cuerpo quedó atrás, ¡ahora solo ERES! Dios nuestro Padre te tenga en sus brazos, Evita nuestra. Acá celebraremos tu maravillosa vida, mi hermosa abuela, y siempre estarás cerquita nuestro. Te amo abuelita. Te amo mucho mucho mucho”, concluyó su mensaje.