Thalía creyó haber matado a su padre

CIUDAD DE MÉXICO.- Aun siendo una de las cantantes más optimistas y sonrientes del medio, Thalía oculta una profunda herida en su alma, pues nunca olvidará aquella ocasión en que pensó que había matado a su padre.

Esto lo relató en el tercer episodio de “Latin Music Queens” de Facebook Live, donde la intérprete de “Equivocada” recordó el trauma que le generó la muerte de su papá, cuando ella tenía 6 años de edad.

“Estaba enfermo, cada vez más enfermo (…) La última vez que lo vi estaba en su cuarto, conectado a muchas máquinas, y mi madre me dijo que me despidiera, pero yo no lo sabía”, relató Thalía en inglés y español.

El momento que marcaría para siempre su vida fue cuando creyó que había matado a su padre, con un inocente beso que le dio justo antes de que éste falleciera.

“Ella me dijo: ‘Dale un beso a tu papá para que se ponga bien’. Y le di un beso, y cuando me fui, las máquinas enloquecieron”, explicó.

“Se murió, yo sentí que mi amor, mi beso lo había matado. Eso es demasiado para una niña de seis años”.

A raíz de ese traumático día, Thalía desarrolló Trastorno Obsesivo Compulsivo, un padecimiento que le obliga a ser perfeccionista a un nivel enfermizo, especialmente con la limpieza e higiene.

Esto último se agravó aún más con la llegada de la pandemia, que le ha provocado episodios de ansiedad y estrés por el miedo a los virus y gérmenes.

“Se me despierta el TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo) cuando no controlo la situación. Soy como Howard Hughes; veo virus flotando y bacterias en el agua. Lo estoy pasando fatal. ¿Lo has visto? Hay polvo y células muertas en el aire”, explicó.

Recientemente Thalía lanzó su nuevo sencillo “Ten Cuidao” junto con Farina, una de las conductoras de “Latin Music Queens”.