¿Thalía "amenaza" a su equipo de trabajo?

ESTADOS UNIDOS.- Thalía es una de las cantantes más importantes del medio artístico desde una edad muy temprana comenzó su carrera con la Banda Timbiriche y hasta el momento sigue vigente y en el gusto del público.

Desde hace un par de meses que la intérprete de “Equivocada” reveló que se encuentra preparando nueva música, incluso Kenia Oz formó parte de una colaboración.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió un video en el que mostró como una de sus estilistas se encuentra peinándola pero al parecer la cantante se “molestó” por una situación.

En la grabación se puede ver que Thalía se encuentra en el interior de un camerino mientras su cabello está lleno de tubos para poder realizar un peinado ondulado, pero al sentir molestia se lo manifesta a su equipo.





Me estás hartando Jenny me estás jalando el cabello y me va salir la loca que llevo dentro” comentó en el video.