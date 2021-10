Teo González asegura tener listo su testamento tras sufrir de un infarto

MÉXICO.- El pasado 14 de octubre, Teo González tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un infarto mientras se encontraba en su domicilio en Guadalajara, aunque horas después el director de la revista TVyNovelas, Gil Barrera, informó en sus redes sociales que el comediante se encontraba bien, aunque un poco adolorido.

Y al día siguiente, González comunicó a sus fans que estaba completamente estable, aunque temió por su vida, pues al ser atendido inmediatamente pudieron salvarle la vida, de lo contrario hubiera fallecido porque su sangre no circulaba.

Ahora, nuevamente desde su casa, el famoso conocido por su cola de caballo, reveló que espera vivir una vida bastante larga, aunque tras esta experiencia decidió tener listo su testamento y dejar todo preparado para cuando llegue su último día de vida.

"Quiero llegar a viejo, quiero ser un abuelo consentidor, pero este es un evento realmente dramático y me cambió la vida", confesó para Sale el Sol.

El ex futbolista detalló durante una entrevista para el programa que el infarto que sufrió lo hizo reflexionar acerca de su vida, además de comentar que se siente muy feliz de haber sobrevivido a tal evento, ya que se animó a visitar Canadá para conocer a su nieto, y más allá de solo darle amor, aseguró que quería brindarle las herramientas necesarias que él adquirió para enfrentar la vida.

Y sobre su experiencia cercana a la muerte, Teo González cree que se trata de una segunda oportunidad de vida para convertirse en una mejor persona y, claramente, en mejor comediante. Y pese a la gran cantidad de planes que ya hizó a futuro.

Teófilo aseguró que no quiere ser una carga para sus familiares cuando muera, por lo que hace má de 20 años que hizo su testamento, en el cual repartió sus bienes entre varias personas cercanas.

Desde el 2000 tengo arreglada mi vida. Tengo testamento, tengo todas las cosas de manera adecuada porque yo he vivido experiencias con amigos, inclusive familiares, donde dejan problemas, todo por no dejar un testamento bien sencillo. ‘Esto para ti, esto para ti’ o que se dividan en partes iguales entre los familiares y se acabó”, señaló el famoso.

Teo González confirmó que ahora le daría mayor prioridad a su salud y no al trabajo, y que planea ser más selectivo en sus proyectos laborales para no volver a poner en riesgo su vida, aunque quiso calmar a sus fans al expresar que eso no comprometería su comedia.