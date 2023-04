Tenoch Huerta denuncia ataques por su lucha contra el "clasismo"

MÉXICO.- Tenoch Huerta ha informado que ha sido víctima de acoso y difamación hacia su familia debido a su lucha contra el clasismo y racismo, así como su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, el actor de "Pantera Negra: Wakanda por siempre" mencionó que estos ataques se han intensificado y se han vuelto más agresivos y difamatorios.

Dichos hechos vienen de tiempo atrás y hoy se han potencializado, se han vuelto muy agresivos al ser difamatorios. Esto aumentó a partir de que me reuní y me tomé una foto con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador (en noviembre).



El intérprete detalló que se ha expuesto información privada como direcciones, nombres, centros de trabajo de sus familiares, fotos personales y hasta las escuelas de sus hijas, que son menores de edad.



Bien sabíamos que estaríamos expuestos, pero poco a poco han ido moviendo los límites de la razón; inventando y difamando. Por supuesto, no soy perfecto, cometo errores; pero me he ido haciendo cargo, trabajando en ello a lo largo de los años, porque es el único camino que encuentro. Hoy me atacan con temas absurdos, en lugar de atacar el sistema racista y clasista que nos lastima", se lee en uno de los párrafos.