¿Qué pasa con Tenoch Huerta y Poder Prieto y la polémica con la artesana Feliciana?

MÉXICO.- Esta noche, Tenoch Huerta respondió a las críticas que ha recibido en las redes sociales después de que una promotora cultural denunciara que recibió acoso por parte de Poder Prieto, un colectivo al que el actor pertenece.

En un comunicado, el actor de "Black Panther: Wakanda por siempre" reconoció que hubo un conflicto con Luz Valdéz, la promotora cultural, y que ella recibió mensajes inapropiados que fueron escritos impulsivamente y sin pensar bien en lo que se decía.



El problema inició cuando Luz descubrió que una prenda ocupada por Tenoch en un desfile de moda en Italia (en septiembre pasado), no había respetado la artesanía de la michoacana Feliciana Hernández.

Por medio de un comunicado, el actor de Black Panther: Wakanda por siempre, aceptó que se suscitó un conflicto con la promotora Luz Valdéz, quien recibió mensajes desafortunados, “escritos desde la tripas y no desde el corazón”.

De acuerdo con la promotora quien ha apoyado a artesanos mexicanos desde hace ocho años, la propia artesana le pidió ayuda para señalar que ella era la creadora.

Como respuesta, la cuenta de Poder Prieto en Facebook aseguró que la artesana jamás solicitó ayuda a Luz. Y Aketzaly Verástegui, integrante del colectivo, le escribió que “Feliciana no era de nadie. A eso se le llama intento de salvadora blankkka”.

Hoy, además de un video en el que denuncia el acoso experimentado, Luz subió a su cuenta de twitter un extracto de audio en el que una voz femenina, que identificó como parte de Poder Prieto, la cuestiona.

Por todo ello usuarios de la red social comenzaron a criticar al colectivo al que pertenece Huerta.

Poder Prieto fue creado el año pasado con la intención de lograr, entre otras cosas, mayor representatividad en los contenidos de las producciones audiovisuales, dominados por gente de piel blanca, olvidando que la mayoría de mexicanos son de tez morena.

“Se han convertido en lo que criticaban”, “cuanta actitud pasivo-agresiva” y “Tenoch Huerta, qué tristeza”, han sido algunos de los comentarios vertidos en twitter.

Ayer la empresa Hijos del Maiz emitió un comunicado ofreciendo disculpas a la artesana.

La empresa reconoció haber modificado la prenda sin haber conocido personalmente a Feliciana y, aunque la prenda fue intervenida en asociación con una diseñadora, debía conservar la autoría original.

Explicó que en su momento otorgó los créditos correspondientes en redes sociales, pero sin etiquetar a la artesana, pues ésta no contaba con cuentas en las mismas.

Esta noche, el también actor de Narcos: México y Güeros subrayó por medio de un texto que la respuesta que recibió Luz en redes sociales, no es la forma de afrontar diferencias, conflictos o resolver problemas.

Hubo un mal manejo en redes sociales, con mensajes desafortunados, sin total conocimiento del caso, posco claros, escritos desde la tripa y no desde el corazón con Luz Valdés”, se lee.

Yo en lo personal me enteré tarde y a pesar de no haber estado al tanto de los hechos, ni cuando ni cómo ocurrieron por estar trabajando, formo parte de un colectivo que es valioso para mi y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y sólo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”, se lee.