Televisa le habría quitado el veto a Danna Paola; aparecerá en “Hoy”

CIUDAD DE MÉXICO.- Parece que Danna Paola pronto regresará a casa, pues hay fuertes rumores de que Televisa por fin le quitó el veto.

La actriz que comenzó su carrera en telenovelas infantiles como “María Belén” y “Atrévete a soñar”, será la invitada del programa “Hoy” para la emisión de mañana jueves 17 de junio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Así lo dio a conocer la cuenta de Twitter @LaComadrita, famosa por publicar spoilers de programas como “Exatlón” y “Survivor”, así como adelantos de elenco para futuras telenovelas.

¡Regresa a Televisa! Al parecer le han quitado el veto a Danna Paola de Televisa, el día de mañana estará en el programa Hoy. Totalmente en Vivo”, cita el tuit.

¡REGRESA A TELEVISA!



Al parecer le han quitado el Veto a Danna Paola de Televisa, el día de mañana estará en el programa Hoy.



Totalmente en Vivo. pic.twitter.com/m7ysGnGdvY — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 16, 2021

¿POR QUÉ VETARON A DANNA PAOLA DE TELEVISA?

El pasado agosto, la periodista Flor Rubio reveló los motivos por los que, supuestamente, la intérprete de “Oye Pablo” fue vetada de la televisora de San Ángel.

"Ha rechazado algunos proyectos, no necesariamente por soberbia, simplemente porque no va de acuerdo con su agenda o porque los proyectos no son lo que ella quiere", aseguró Flor Rubio.

"Se dice que también se le hizo la invitación para hacer la bioserie de Gloria Trevi que prepara Carla Estrada. Todas esas que les acabó de mencionar generaron esta decisión, a mi juicio equivocada", comentó Flor Rubio.

Cabe recordar que la joven apareció como jueza del reality show “La Academia”, de Tv Azteca.