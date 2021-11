“Te vamos a matar por hablador”: El Mijis salvó su vida con una canción de Lalo Mora

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelarse que “El Mijis” había sido privado de su libertad y después fue liberado, el exdiputado local de San Luis Potosí aseguró que amenazaron con matarlo si no cantaba una canción de Lalo Mora.

En una entrevista que Azucena Uresti le realizó para Grupo Fórmula, Pedro Carrizales “El Mijis” habría declarado que su desaparición fue porque le habían dado un “levantón” mientras protestaba por fuera de un concierto de Lalo Mora.

Recordemos que el político demandó al exvocalista de Los Cadetes de Nuevo León por haber realizado tocamientos sexuales a una de sus fans, además de protestar en contra de sus presentaciones en San Luis Potosí.

Destacó que antes de eso, ya lo habían amenazado, al igual que a su familia, pero aún así se presentó a hacer las protestas y fue cuando personas desconocidas lo privaron de la libertad.

Cuando me tiran en un municipio, que ya iba con la bolsa en la cabeza, y me bajan del carro y siento piedritas, entonces dije: ‘Ya me van a matar’… entonces me dicen: ‘A ver hijo de tu pin… madre: Si no te sabes una canción del ‘viejón’, te vamos a matar aquí por hablador’, así que les canté la de ‘Dos coronas’”, relató.