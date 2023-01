"Te amamos M": Lady Gaga muestra su apoyo a Madonna en TikTok

ESTADOS UNIDOS.- Tras 40 años de carrera, Madonna se encuentra en su mejor momento, pues su reciente anunciada gira de aniversario, "The Celebration Tour" ha recibido una gran demanda por sus seguidores. Es por esto que la artista ha decidido agradecerlos por medio de un pequeño video en TikTok.

Solo quiero decir que les agradezco inmensamente a todos mis fans por su apoyo en estos últimos días. Me siento la chica más afortunada, espero ansiosamente compartir en el escenario con cada uno de ustedes y celebrar estas cuatro décadas de mi trayectoria, declaró.

Madonna thanks fans for the early success of 'The Celebration Tour' in newly shared video. pic.twitter.com/0NnQnyCwBG— Pop Crave (@PopCrave) January 22, 2023

De inmediato, miles de fans llenaron la publicación con comentarios de cariños y apoyo. No obstante, nadie se esperaba que Lady Gaga también le tendiera la mano con un corto pero bonito mensaje: "We love you M" ("Te amamos M").

Lady Gaga fue acusada de “inspirarse demasiado” de Madonna

No hace falta decir que la interacción entre ambas estrellas hizo estallar redes sociales, pues a pesar de que las artistas se han mostrado amigables en los más recientes años, quienes las siguen de hace años no pudieron evitar recordar que solían tener una tensa rivalidad.

Muchos afirman que la enemistad entre Lady Gaga y Madonna fue provocada por los medios, pues Madonna era la "Reina del Pop" pero Lady Gaga había llegado a revolucionarlo. Esto explotó en 2011, cuando Gaga publicó la canción "Born This Way" y fue acusada de haberse inspirado quizá demasiado de "Express Yourself" de Madonna.

Desde luego, la intérprete de "LoveGame" negó las acusaciones diciendo que "si pones las canciones una al lado de la otra, las únicas similitudes son las progresiones de acordes". Por su parte, Madonna afirmó que resultaba bastante claro que sí existía una inspiración e incluso arremetió diciendo que la canción era "reductive" (un término empleado para decir que algo es simplista o inferior).

Sin embargo, no fue hasta el 2019 que ambas cantantes pusieron fin a la tensión luego de que se unieran para celebrar la victoria de Gaga en los premios Oscar por su canción "Shallow" para la película "A Star is Born".