Taylor Swift podría haber revelado la razón de su ruptura con Joe Alwyn en "You're Losing Me"

ESTADOS UNIDOS.- Tras ser declarada la artista global más escuchada en Spotify durante 2023, Taylor Swift decidió celebrar dicho reconocimiento con el lanzamiento de "You're Losing Me", una dolorosa balada que relata el desgaste de una relación romántica en sus últimas etapas, en plataformas de streaming y tiendas digitales.

 

La canción pronto fue relacionada con el sorprendente rompimiento entre la intérprete de "Cruel Summer" y el actor británico Joe Alwyn el pasado mes de abril. Sin embargo, todo parece indicar que la relación habría empezado a derrumbarse mucho antes de este año.

Desde la primera línea —Tú dices, "no lo entiendo", y yo digo, "Sé que no"— Swift evidencia una desoladora imagen de un romance con los días contados, en los que la cantante hace todo lo posible para salvar lo que alguna vez fue su lugar seguro; sin embargo, todo el peso en rescatar la relación recae solo en ella.

Cada mañana, te miraba con tormentas en mis ojos / ¿Cómo puedes decir que amas a alguien cuando no puedes darte cuenta de que está muriendo? / Te envié señales y me mordí las uñas hasta la cutícula / Mi cara estaba gris, pero no admitías que estábamos enfermos", expresa Swift en el segundo coro.

Sin embargo, por si no fuera poco, Taylor remata la canción con una devastadora revelación en el puente de la canción: "Luchando solamente en tu ejército, en primera línea, no me ignores / Soy lo mejor de esta fiesta / Y tampoco me casaría conmigo / Una persona complaciente patológica, que solo quería que la vieras", asevera.

Todo parece indicar que Taylor Swift habría querido sellar su relación con el actor de "Conversations with Friends" por medio del matrimonio, el cual se había estado rumoreando por múltiples meses antes de su ruptura, pero Alwyn se mostraba indispuesto.

Entonces vi a Jack Antonoff decir que Taylor escribió Youre Losing Me días antes de su cumpleaños, años antes de terminar su relación.

Y amistades, esa era el único argumento que necesitaba para dejar de extrañar a Joe Alwyn, porque puedo desconfiar de todos, pero nunca de Jack. pic.twitter.com/z1jyWKYkbd— Miriam PS (@miriampale_) November 30, 2023

De acuerdo con el productor Jack Antonoff, "You're Losing Me" fue escrita el 5 de diciembre de 2021, más de un año antes de la confirmación de su ruptura. Lo que llevó a pensar que la cantante estadounidense habría estado sufriendo en silencio y su más reciente álbum 'Midnights' realmente revela más de lo que muchos pensaban.