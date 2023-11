Taylor Swift pierde el tacón de su zapato durante concierto en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- Tras múltiples eventos desafortunados durante su estadía en Río de Janeiro, Brasil, Taylor Swift sufrió otro momento inesperado en su tercer y último concierto del 'The Eras Tour' en el Estadio Nilton Santos al perder uno de los tacones de su calzado mientras actuaba.

Por medio de un video compartido en redes sociales se puede observar a la intérprete de "You Need to Calm Down" teniendo problemas para caminar debido a que el tacón se desprendió de su zapato.

�� I While we wait for the surprise songs, here’s a video from earlier tonight when Taylor Swift’s shoe broke at #RioTSTheErasTour pic.twitter.com/jtxJf0u4hd— Taylor Swift News (@DailyTSwiftNews) November 21, 2023

En respuesta, la cantante estadounidense se tomó un momento para arrancar por completo el tacón y aventarlo al público para que un afortunado fanático lo guardara como un recuerdo del evento.

Lo más impresionante es que Taylor continuó con el primer set de la noche sin tacón y de puntillas, al estilo de 'Barbie', muchos internautas indicaron tras la viralización del video: "Taylor Swift ES Barbie en la vida real".

��| Taylor Swift IS the real life barbie pic.twitter.com/1yRzM2lQl1— Taylor Swift Updates �� (@swifferupdates) November 21, 2023

Por otro lado, un asistente del concierto compartió una fotografía en redes en la que muestra que dentro de su mochila se encuentra el preciado tacon pérdido de la cantante.