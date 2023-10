Taylor Swift lanza "1989 (Taylor's Version)", con 5 canciones inéditas

NUEVA YORK.- Tras meses de espera, Taylor Swift finalmente ha publicado "1989 (Taylor's Version)" como parte de su proyecto de regrabaciones para obtener los derechos creativos de sus primeros seis álbumes; sin embargo, como es costumbre, dicho proyecto trajo consigo canciones inéditas.

Desde que fue anunciada, "Slut!" fue la canción que más llamó la atención por su título, el cual hace referencia a un insulto misógino, pues solía ser un adjetivo al que la cantante estadounidense estaba injustificamente sujetada por los medios durante toda su carrera.

 

Mientras que algunos fans pensaban que sería una canción enérgetica y llena de reproches, la pista realmente resultó en una suave balada en la que Swift se muestra tan enamorada que los comentarios que hacen sobre ella pasan a un segundo plano.

 

Por otro lado, "Say Don't Go" trata de un amor no correspondido o sobre un romance desgastado, con líneas desgarradoras como "¿Por qué tuviste que hacer que te quisiera? ¿por qué tuviste que darme nada de vuelta?"

 

Sumamente influenciada por el sonido de la banda del productor Jack Antonoff, Bleachers, "Now That We Don't Talk" explora el sentimiento de vacío que deja la pérdida de una pareja o incluso una amistad, detallando que antes lo eran todo y ahora ni siquiera mantienen comunicación algunas.

 

Por último, "Suburban Legends" describe un romance tan poderoso y magnífico que pasará a la historia como una leyenda increíble, mientras que "Is It Over Now?" cierra el álbum con una reflexión sobre las memories compartidas en una relación terminada.

 

Hasta el momento, "1989 (TV)" se posiciona como la regrabación más exitosa hasta el momento de Taylor Swift, con un pronóstico de hasta 1.55 millones de ventas durante su primera semana.