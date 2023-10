Taylor Swift arremete contra narrativa de "psicópata obsesionada con los hombres" en su carrera

NUEVA YORK.- A menos de 24 horas del lanzamiento oficial de "1989 (Taylor's Version)", en redes sociales ya circula el prólogo escrito por Taylor Swift, incluido en las ediciones físicas del álbum, en el que explica el proceso creativo detras de uno de sus proyectos más exitosos.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención de los fanáticos fue sobre las críticas a los medios de comunicación que solían pintarla como una "ex novia obsesionada", algo que solía afectarle mucho en el pasado.

De este modo, en 2014, Taylor Swift decidió cambiar la jugada y escribir una de sus canciones más emblemáticas "Blank Space", una sátira en la que toma todas esas críticas e interpreta el exagerado papel de la mujer obsesionada que todos afirmaban que era.

Me di cuenta que para mí no había tal cosa como citas casuales, o ni siquiera tener un amigo hombre con el cual salir. Si me veían con él, se asumía que me acostaba con él, así que dejé de salir con chicos", afirmó.