Taylor Swift: la ganadora indiscutible en los MTV EMA 2022

ALEMANIA.- Taylor Swift fue la ganadora indiscituble en los MTV EMA 2022, transmitidos desde Düsseldorf, Alemania. La intérprete de "Delicate" se hizo con cuatro premios. Las categorías en las que fue galardonada son mejor artista, mejor video, mejor pop y mejor video de formato largo, por "All Too Well (versión de 10 minutos) (versión de Taylor).

No se esperaba la presencia de Taylor en la ceremonia de premiación; de hecho, se esperaban pocos artistas americanos dada la lista de famosos que se presentarían en el escenario. Sin embargo, fue una cuenta ambientalista que denuncia la contaminación por parte de los jets privados de los famosos la que reportó la llegada de Taylor a Alemania.

Los fans hicieron viral la información. No obstante, aunque recibió mucho apoyo del público y los fans, quienes decidieron los premios, Taylor no anunció fechas para su tour Eras para el continente europeo. "Quiero agradecer a los fans por el apoyo y por hacer que todo esto haya podido ocurrir", repitió varias veces al recibir los premios.

Los MTV EMA también contaron con la aparición de David Hasselhoff, el cantautor nominado al GRAMMY Julian Lennon, la modelo y activista de renombre mundial Leomie Anderson, el cantautor británico y estrella de TikTok Sam Ryder, la modelo e influencer criada en Alemania Leonie Hanne y la canadiense la cantautora Lauren Spencer Smith, Maxim Baldry, Luis Gerardo Méndez y Miguel Ángel Silvestre.

Otros ganadores de la noche

El premio a mejor canción se lo llevó Nicki Minaj, por "Super Freaky Girl"; la rapera también se llevó la corona por "Mejor hip hop". Harry Styles ganó "Mejor concierto". Ora se llevó el premio "Best Look 'Personal Style'", mientras que "Video for Good" fue para Sam Smith.

El evento incluyó actuaciones de la Orquesta Kalush de la Banda Ucraniana como una muestra de apoyo a Ucrania. También amenizaron David Guetta y Bebe Rexha, Muse, Ava Max, Stormzy, y One Republic, entre otros.

Lista completa de ganadores

Mejor Canción: Nicki Minaj - Super Freaky Girl

Mejor Video: Taylor Swift – All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

Mejor Artista: Taylor Swift

Mejor Colaboración: David Guetta & Bebe Rexha - I'm Good (Blue)

Mejor Concierto: Harry Styles

Mejor Pop: Taylor Swift

Mejor Artista Nuevo: Seventeen

Mejor K-Pop: Lisa

Mejor Latino: Anitta Mejor Electrónica: David Guetta

Mejor Hip Hop: Nicki Minaj

Mejor Rock: Musa

Mejor Alternativa: Gorillaz

Mejor R&B: Chlӧe

Mejor formato largo: Taylor Swift – All Too Well (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

Video For Good: Sam Smith – Unholy (ft. Kim Petras)

Mayores fans: BTS

Mejor Push: Seventeen

Mejor interpretación del metaverso: BLACKPINK The Virtual PUBG Mobile

Mejor look 'Estilo personal': Rita Ora

