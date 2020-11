Taylor Swift habla por primera vez sobre su seudónimo en la música

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Taylor Swift se ha sincerado sobre su doble vida como "Nils Sjöberg”, un seudónimo que utiliza dentro de algunas autorías.

La cantante de folklore de 30 años mantuvo una entrevista con Sir Paul McCartney para la revista Rolling Stone donde hablaron sobre escribir con diferentes seudónimos.

“Creo que cuando aparece un seudónimo es cuando todavía tienes amor por hacer el trabajo y no quieres que el trabajo se vea ensombrecido por esta cosa que se ha construido a tu alrededor, en base a lo que la gente sabe sobre ti. Y ahí es cuando es realmente divertido crear nombres falsos y escribir debajo de ellos ", dijo Taylor, mientras Sir Paul le preguntaba si alguna vez había hecho eso.

"Oh, sí", contentó la cantante. “¡Oh, bueno, no lo sabíamos! ¿Es un hecho ampliamente conocido?’’ preguntó. el cantante

“Creo que lo es ahora, pero no lo fue. Escribí bajo el nombre de Nils Sjöberg porque esos son dos de los nombres más populares de los hombres suecos. Escribí esta canción llamada 'This Is What You Came For' que Rihanna terminó cantando. Y nadie lo supo por un tiempo. Recuerdo haber escuchado siempre que cuando Prince escribió 'Manic Monday', no lo revelaron durante un par de meses", explicó.

Fue así que la cantante habló por primera vez sobre dicho seudónimo, aunque claro, no fue con cualquier persona sino con uno de los ex integrantes de The Beatles.