Taylor Swift empata récord de victorias de Michael Jackson en AMAs

Taylor Swift empató el récord de victorias de Michael Jackson en los American Music Awards el domingo al recibir su 24to trofeo, y aprovechó su discurso de aceptación para agradecerle a su disquera por permitirle expresarse libremente como artista.



Swift ganó el premio al álbum favorito de pop/rock por “Lover”, su primera producción bajo el sello Republic Records de Universal Music Group. Sus primeros seis álbumes los lanzó con la disquera Big Machine Label Group, fundada por Scott Borchetta, quien posee los masters de Swift junto con el manager musical Scooter Braun.



“Este álbum realmente se sintió como un nuevo comienzo, y realmente me encanta mi sello discográfico, Universal y Republic. Monte Lipman, Lucian Grange, gracias por ser tan generosos conmigo y permitirme hacer la música que yo quiera”, dijo el en escenario el domingo. “Como compositora me alegra muchísimo poder seguir haciendo eso. Y estoy muy emocionada de actuar para todos ustedes más tarde”.



Esa actuación fue puesta en riesgo por Borchetta y Braun, según dijo Swift la semana pasada en su batalla pública con estos hombres por sus grabaciones originales.



Al ganar mejor álbum de pop/rock, la cantante superó a Billie Eilish y Ariana Grande, quienes trabajan con Braun.



Eilish ganó el primer premio televisado de la noche, a artista favorita alternativa. Y más tarde se alzó con el de mejor nuevo artista.

“Ustedes hicieron que todo esto pase”, dijo la cantante al recibir el primero, agradeciéndole a sus seguidores. “Estoy temblando”.

Selena Gomez inauguró la ceremonia de los AMAs y levantó de sus asientos a sus amigas Swift y Halsey.



Sonando desafinada por momentos, interpretó su más reciente éxito No. 1, “Lose You to Love Me”. Luego se quitó el vestido y quedó en un brillante corpiño para terminar su actuación con la animada “Look at Her Now”, haciendo cantar a miembros de la audiencia en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, como la intérprete country Kelsea Ballerini.



La cantante de R&B Ciara, anfitriona de la ceremonia, actuó después de Gomez.



Swift, quien está nominada a cinco premios, tiene la posibilidad de superar al Rey del Pop. La estrella pop de 29 años también recibirá el premio al artista de la década de manos de Carole King durante la gala, que se transmite en vivo por la cadena ABC. Está postulada al máximo honor — artista del año — junto con Ariana Grande, Drake, Halsey y Post Malone, quien encabeza la lista de nominados con siete menciones.



Entre otros artistas que actuarán durante la velada están Shania Twain, Green Day, Camila Cabello, Toni Braxton, Jonas Brothers, Dua Lipa, Thomas Rhett, Kesha con Big Freedia, Christina Aguilera y A Great Big World.



Malone, quien actuará con Travis Scott y Ozzy Osbourne, está nominado a artista masculino favorito de pop/rock, artista favorito de rap/hip hop, álbum favorito de rap/hip hop por "Hollywood's Bleeding" y canción favorita de rap/hip hop por "Wow". Su superéxito "Sunflower" con Swae Lee, de la cinta animada ganadora del Oscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse" (“Spider-Man: Un nuevo universo”), compite por canción favorita de pop/rock y colaboración del año.



El premio al artista latino favorito se lo disputarán los astros de la música urbana Bad Bunny, J Balvin y Ozuna.



Los ganadores de los AMAs son elegidos por votación de los fans. Entre los anfitriones de la ceremonia del domingo están Regina King, Chadwick Boseman, Jharrel Jerome, Heidi Klum, Megan Thee Stallion, Ben Platt, Billy Porter, Kane Brown, Dan + Shay y Constance Wu como presentadores.