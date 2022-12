Taylor Swift cambiaría de lugar con Guillermo del Toro por un día

ESTADOS UNIDOS.- Desde 2019, Taylor Swift ha mostrado gran intéres en la dirección de cine, colaborando con David Myers en el video musical de "ME!" y fungiendo como directora principal en los visuales de "The Man" y en el aclamado cortometraje de "All Too Well (10 Minute Version)". Por añadidura, se puede esperar que la cantante estadounidense siga expandiendo sus conocimientos y experimentando en el mundo cinematográfico.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la intérprete de "Anti-Hero" respondió múltiples preguntas curiosas respecto a su carrera artística. Sin embargo, el momento que captó la atención de los lectores fue cuando la revista estadounidense le preguntó a Taylor con quién le gustaría cambiar de lugar por un día.

Guillermo del Toro. Imagina tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo. Tener un rango narrativo tan diverso pero, de alguna forma, poner tu distintiva huella artística en cada película. Y aún así, él sigue siendo tan curioso y entusiasta sobre su trabajo. Solo puedo imaginar que pasar un día en su mente sería fascinante", declaró Swift.

La filmografía de Guillermo del Toro sirvió como inspiración para "All Too Well"

Esta no es la primera vez que Taylor llena de elogios al querido Guillermo del Toro y lo menciona como una de sus principales referencias, pues durante el Festival Internacional de Cine en Toronto reveló que "La forma del agua", "El laberinto del fauno" y "El espinazo del diablo", todos largometrajes del director mexicano, fueron utilizados como inspiración para el cortometraje de "All Too Well".

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. Muchos se emocionaron al ver que una de las cantantes internacionales más grandes de la industria había elogiado el talento mexicano del querido Guillermo, mientras que otros bromearon y se preguntaron cómo sería una adaptación de "Un viernes de locos" con Taylor Swift y Guillermo del Toro en los papeles protágonicos.

The Freaky Friday reboot we never knew we wanted. (bonus points if done as a full-on musical) https://t.co/bMjRG9RfAJ — Daniel Kwan (@dunkwun) December 7, 2022

Y por supuesto, tampoco podían faltar las teorías de los fans, que aseguran que el elogio al director mexicano supondría una próxima visita a México con su "The Eras Tour".

