¡Taylor Swift cumple 34 años!: ¿Cuáles son sus mayores logros de 2023?

NUEVA YORK.- Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más queridas y populares de la actualidad, gracias a su emotivas canciones y ocurrente personalidad, por lo que el día de su cumpleaños supone ser una gran día para recordar todos los reconocimientos que ha obtenido a lo largo del último año.

Uno de sus principales logros, sin duda, se trata del 'The Eras Tour', su más reciente gira musical que inició en marzo y que ha obtenido el Guinness World Record por ser el tour con más recaudaciones en toda la historia. Esto con solo la primera fase de la gira, próxima a continuar en 2024.

A raíz del 'Eras Tour', su pista "Cruel Summer" se convirtió en un éxito absoluto en Estados Unidos y múltiples partes del mundo, llegando a la cima del Billboard Hot 100 pese a haber sido lanzada hace 4 años, junto con su álbum 'Lover'.

Respecto a sus lanzamientos musicales, la intérprete de "You're On Your Own, Kid" también retomó su proyecto de regrabaciones, al publicar las '(Taylor's Version)" de sus álbumes 'Speak Now' y '1989'. Este último incluso superó en ventas a la versión original en su primera semana.

Todos estos lanzamientos resultaron que en que Swift fuera coronada como la artista más escuchada a nivel global en las plataformas de streaming más importantes actualmente, Spotify y Apple Music.

Sin embargo, su mayor reconocimiento, no solo de 2023 sino de toda su carrera, se trata de su histórico nombramiento como la 'Persona del Año' por la revista TIME, siendo la primera artista femenina en lograr dicha hazaña.