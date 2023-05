Taylor Swift anuncia "Speak Now (Taylor's Version)" durante concierto en Nashville

NASHVILLE.- Taylor Swift sorprendió de nuevo a sus seguidores al anunciar por sorpresa la anticipada regrabación de su tercer álbum de estudio, Speak Now, durante el más reciente show del "The Eras Tour" en la ciudad de Nashville, Tennessee.

Fue la noche del pasado viernes que la intérprete de "Lavender Haze" decidió realizar una extraña pausa en su concierto en la que reveló tener una sorpresa y que para poder verla pidió a la audiencia voltear hacía una gran pantalla al otro lado del escenario.

De inmediato, la pantalla se iluminó con el anuncio de "Speak Now (Taylor's Version)" y lo que sería la portada de dicho proyecto, en la que se puede observar a la cantante estadounidense con cabello rizado y el característico vestido morado en la versión original de 2010.

Minutos después, Swift publicó el comunicado oficial en todas sus redes sociales, el cual después de unas horas logró generar más reacciones que el anuncio de su más reciente álbum Midnights.

Me llena de orgullo y alegría anunciar que mi versión de Speak Now saldrá el 7 de julio (...) La primera vez que hice Speak Now, completamente escrito por mí, tenía entre 18 y 20 años. La canciones que surgieron de esta época de mi vida estuvieron marcadas por una honestidad brutal, confesiones cronológicas sin filtro y melancolía salvaje", confesó la cantante.

Me encanta este álbum porque cuenta una historia sobre crecer, tambalearse, volar, chocar... y vivir para hablar de ello. Con seis canciones adicionales que he sacado de la bóveda, no puedo esperar para celebrar Speak Now (Taylor's Version) contigo el 7 de julio".