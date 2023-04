Taylor Swift es acusada de promover brujería y satanismo en 'The Eras Tour'

Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más queridas y populares de los últimos años gracias a su gran catálogo de música y simpática personales; sin embargo, aún posee algunos detractores que piensan mal de ella e incluso la consideran como un promotora de la brujería y el satanismo durante su más reciente gira, 'The Eras Tour'.

Fue por medio de la plataforma TikTok que una mujer compartió un vídeo de la cantante interpretando su canción 'Willow' durante un concierto, en el que se muestra a Taylor y un grupo de mujeres vestidas con túnicas y portando una esfera de luz en las manos.

Esta es la canción de Taylor Swift 'Willow' en la cual es una bruja durante rituales", afirmó la mujer. "El primer vídeo que pueden ver fue tomado por un fan durante un concierto, y dice '¡Sí, convoca a los demonios, perra!' La peor parte es que (Swift) respondió al vídeo. Ella dijo, 'Este es el nuevo '¡One, two, three. Let's go, bitch!'".