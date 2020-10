Tatiana habla del tormento que vivió al lado de Andrés Puentes

Tatiana por primera vez habló de la violencia que sufrió en su matrimonio con Andrés Puentes a quien conoció a los 16 años siendo él 13 años mayor.

La cantante fue presa de críticas y burlas por haber huido de Andrés Puentes luego de más de 10 años de matrimonio. Tiempo después se supo que la cantante vivía totalmente atormentada por su esposo y así lo narró recientemente en una entrevista con Yordi Rosado.

“La Reina de los niños” reveló varios detalles de su vida. Contrario a lo que siempre proyectaba en el escenario, vivió completamente aterrorizada al lado de Andrés Puentes, a quien considera un psicópata.

“Una relación así de violencia intrafamiliar, es como un secuestro. La agresión física es muy dura, pero con una pomada el moretón se quita. La agresión constante de ‘no vales nada’, ‘eres una buena para nada’, ‘no eres buena madre’, ‘estás gorda’, es difícil superarla”.

Cuando no soportó más todos los maltratos, Tatiana huyó con sus dos hijos y en ese momento fue muy criticada. Sin embargo, la animadora infantil explicó que su exesposo tenía control absoluto sobre ella, y muchas veces terminaba bloqueada y sin saber qué hacer ante esa situación.

"Yo tenía 16, me logró contratar para su bar, discoteca, todavía no lo hacía grande (...) Hay personas que tienen algo de psicópata, ahora con todas esas series como 'Dirty John', la película de JLo, sí pasa y hasta que no lo vive la persona no puede juzgar de '¿por qué se aguantó?', '¿cómo se dejó?'", reveló.

Vives en un terror, en un miedo, en un control de todo. Te desvalijan, te quitan tu validez como persona y te la crees. Hay cosas que tenía bloqueadas y con terapia lo pude recordar, fue muy doloroso. Ahora lo digo tranquila, pero lloraba y temblaba simplemente de contarlo”.

La cantante de 51 años reveló a Yordi Rosado que la manipulación de Andrés Puentes la hizo distanciarse de su familia. Hoy, a 19 años de haber escapado del tormentoso matrimonio, Tatiana lleva una vida completamente en paz con el apoyo de sus hijos Cassandra y Andrik.