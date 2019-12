Tania Ruiz responde a rumores de infidelidad a EPN con Valentino Lanús

MÉXICO.- Tania Ruiz reapareció ante la prensa luego de padecer influenza y de la polémica a la que se enfrentó tras los rumores que aseguraban que había engañado a Enrique Peña Nieto con Valentino Lanús.

Sin evitar los cuestionamientos de la prensa, la modelo se sinceró con los reporteros que la captaron en un evento y aclaró su relación con el actor mexicano.

Valentino es mi amigo desde que llegué a vivir a México, y la foto que tomaron fue desde el 2013, pero luego si dicen ‘oye que su novio’, Valentino tiene familia, tiene su mujer, yo tengo mi pareja, a mi me da risa ese tipo de comentarios, explicó.

Finalmente, la novia del ex mandatario mexicano aseguró que este tipo de especulaciones no afectan su relación sentimental. “Yo la verdad es que los malos comentarios, las críticas, es una barrera. Si ellos se sienten bien hablando mal, que sigan hablando. Cuando tú te tienes respeto y autoestima a ti misma, lo demás, pues no importa”